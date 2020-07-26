بإجراءات احترازية .. المولوية المصرية تجدد لقاءها مع جمهور ساقية الصاوي

أحيا عامر التونى ومولويته المصرية حفلًا بروح صوفية جديدًا بعد فترة الإغلاق بسبب الجائحة مساء السبت 25 من يوليو على مسرح النهر بحضور الجمهور مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.









استقبل الجمهور التونى بحماس واشتياق وقدم عامر التونى مجموعة متنوعة من الأناشيد والقصائد منها " إلى محياك، سلام على كف الحبيب، يا مليحًا، أنا يا سيدى عند طبيب، روحى براح".









بالإضافة إلى الأناشيد المعروفة وسط محبيه مثل عينى لغير جمالكم ولا ذنب للعاشقين وهامت الأرواح، وصاحب الأغنيات أداء التنورة التى عبرت بشكل كبير عن الصوفية والتوحد مع الله.









وتعد المولوية المصرية من الضيوف الأساسية فى ساقية الصاوى حيث تقام حفلاتهم فى الساقية بشكل دورى.









ويتهافت الجمهور على حضور حفلاتهم، مؤكدين أن هذا النوع من الفن الذى يخاطب الروح والوجدان أصبح له معجبيه من مختلف الأعمار.