AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عامر حسين بعد إعلان جدول الدوري: ياريت الناس تصدق صعوبة الموضوع

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:52 ص
عامر حسين
عامر حسين
Advertisements
حسام الحارتي
أشاد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، بإعلان لجنة المسابقات عن خمس جولات فقط من بطولة الدوري الممتاز، والتي تستأنف يوم 6 أغسطس المقبل عقب توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.


وقال عامر حسين خلال لقائه بفضائية " اون تايم سبورتس": "كنا نتعرض لهجوم قوي إذا لم يتم الإعلان عن جدول الدوري بشكل كامل وياريت يكون الناس صدقت إن الموضوع صعب مش سهل ".


وعبر عامر حسين عن تمنياته أن يتم إستكمال الموسم الحالي من الدوري الممتاز دون ظهور أي معوقات تؤدي إلى تأجيله مجددا .




وفي سياق سابق أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات السابق باتحاد الكرة المصري لكرة القدم،  أنه يدرس الترشح للانتخابات القادمة للجبلاية.


وتوقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة ينتهي من إعداد جدول الدورى استعدادا لاستئنافه

بعد عودة الدورى.. حالة وحيدة يحق للجبلاية إلغاء المباراة قبل انطلاقها .. تفاصيل

ترشيحاتنا

روسيا تطور صواريخ فضائية خفيفة للغاية

أول رد من الصفاقسي بعد حرمانه من القيد 3 فترات بسبب الأهلي وأجاي

بفستان جذاب.. ياسمين عبدالعزيز بإطلالة تخطف الأنظار .. شاهد

الصفاقسي لـ صدى البلد: المثلوثي لاعب فى الزمالك.. وتأخرنا فى تنفيذ الاتفاق مع الأهلي

اليوم بـ 10 آلاف جنيه.. ابن سيدة متوفاة بكورونا أمام مستشفى خاص فى كفر الشيخ يكشف التفاصيل

لاعب الأهلي السابق: فاروق جعفر بيفكرني بالشيخ حسني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا رحمة.. إهانات وهجوم قاس على فتاة صماء بسبب الكمامة| فيديو

تعرف على سعر مرسيدس AMG GT Black Series 2021 الخرافية.. صور

طريقة تحضير آيس كريم آبل باي.. خطوة بخطوة