عامر حسين بعد إعلان جدول الدوري: ياريت الناس تصدق صعوبة الموضوع

أشاد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، بإعلان لجنة المسابقات عن خمس جولات فقط من بطولة الدوري الممتاز، والتي تستأنف يوم 6 أغسطس المقبل عقب توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.









وقال عامر حسين خلال لقائه بفضائية " اون تايم سبورتس": "كنا نتعرض لهجوم قوي إذا لم يتم الإعلان عن جدول الدوري بشكل كامل وياريت يكون الناس صدقت إن الموضوع صعب مش سهل ".









وعبر عامر حسين عن تمنياته أن يتم إستكمال الموسم الحالي من الدوري الممتاز دون ظهور أي معوقات تؤدي إلى تأجيله مجددا .

















وفي سياق سابق أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات السابق باتحاد الكرة المصري لكرة القدم، أنه يدرس الترشح للانتخابات القادمة للجبلاية.









وتوقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.







