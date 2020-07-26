ننشر حركة تنقلات مباحث الأقصر

أعلن اللواء عصام يس مدير أمن الأقصر حركة التنقلات
الجديدة لضباط المديرية لعام 2020 والتى شملت اللواء أشرف منير حكمدارا للمديرية واللواء
طارق يحيى مديرا لمباحث المديرية والعميد أحمد عزيز رئيسا لمباحث المديرية.
وجاءت حركة رؤساء المباحث ، حيث تم تعيين المقدم شريف
الهادى رئيسا لمباحث طيبة والمقدم احمد بليح رئيسا لمباحث اسنا والرائد احمد حسين رئيسا لمباحث مركز شرطة
البياضية والرائد محمد مدنى رئيسا لمباحث القرنة والرائد أحمد المراغي رئيسا لمباحث ارمنت واحمد جادو
رئيسا لمباحث بندر الأقصر.
اقرأ أيضا:إحالة 25 موظفا بمدينة الأقصر للشئون القانونية لتغيبهم عن العمل
جدير بالذكر أن حركة تنقلات الداخلية تأتى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة والجريمة بكل صورها.
وأبرزت الحركة تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.
واهتمت الحركة بمراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى.