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منوعات

رحلة من عالم آخر .. مشاهد حقيقية من سطح المريخ تظهر للمرة الأولى

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:17 ص
صدى البلد
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احمد شريف

التقطت روبوتات تابعة لوكالة ناسا  صور عالية الدقة لكوكب المريخ  أثناء مهامها على الكوكب الأحمر.


ووفقًا لما نشرته قناة روسيا اليوم، فإن مجموعة من الصور الملتقطة للمريخ دمجت لتكوين  فيديو يظهر  تجربة افتراضية تحاكي الواقع على سطح المريخ  .


ويوضح  الفيديو الذي تصل  مدته 10 دقائق، مناظر بانورامية لسطح الكوكب الأحمر، بما في ذلك الصحاري الشاسعة والكثبان الضخمة والنتوءات الصخرية المتناثرة والسطح المتشقق بالصخور المتعرجة.


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وقال السارد في الفيديو، إن هذه هي المرة الأولى التي تعرض فيها لقطات المريخ بدقة  4K".


وعرضت  لقطات "رحلة عبر سطح عالم آخر"، بواسطة وثائقي ElderFox البريطاني، الذي قال إنها أنشئت باستخدام صور رقمية التُقطت بواسطة 3 مركبات تابعة لناسا: Spirit وOpportunity  وCuriosity .


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