ضياء السيد: تصريحات فاروق جعفر تضر الأهلي والزمالك بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا









وأكد ضياء السيد في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن التصريحات ستضر كثيرا بـ فريقي الأهلي والزمالك خلال مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد والرجاء، خاصة أن الجانب المغربي لديه سلطة قوية داخل الاتحاد الإفريقي " الكاف".









وأضاف ضياء السيد أن الحكام والاتحاد الإفريقي سيحاولون اتخاذ قرارات حاسمة ضد الأهلي والزمالك خلال دوري الأبطال، وكان يجب أن يتم وقف فاروق جعفر أثناء إطلاق تلك التصريحات.









وقال جعفر في تصريحات لقناة الزمالك، إن خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي، بعض الأندية المصرية كانت يتم مجاملتها من الحكام الأفارقة.









وأضاف، أن المباريات التي كانت تلعب البطولة الأفريقية داخل مصر، كانت الأندية المصرية تستفيد من أخطاء التحكيم.









وكشف عن واقعة كانت تحدث في الثمانينيات من القرن الماضي، قائلا: "كنا نجلس مع الحكام الأفارقة بالاجتماع الفني قبل المباريات، ويقولون لنا، هل تريدون الحصول على ضربة جزاء، أم طرد لاعب من صفوف المنافس".









وقال جعفر في تصريحات لقناة الزمالك، إن خلال تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 1990، كان يتم مجاملة منتخب مصر في بعض المباريات، ويتغاضى الحكم عن احتساب بعض الكرات.

انتقد ضياء السيد لاعب الأهلي والمنتخب السابق فاروق جعفر كابتن الزمالك السابق، بشأن تصريحات بمجاملة الحكام الأفارقة لـ منتخب مصر 90 والأندية المصرية خلال البطولات الإفريقية.