بدون غرامة.. مساعد وزير الداخلية الأسبق يعدد مزايا الملصق الإلكتروني

كشف اللواء مجدى الشاهد مساعد وزير الداخلية الأسبق، حقيقة توقيع غرامة من 4 إلى 8 آلاف جنيه للملصق الإلكتروني.





وقال الشاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى: "ماتردد حول توقيع غرامات بشأن الملصق الإلكتروني غير صحيح.. كل مافي الأمر هو إستبدال اللوحات القديمة بالجديدة".





ونوه إلى أنه مع أول تجديد المركبة أو نقل الوحدة أو المركبة من شخص لشخص أو الملكية أو بداية الترخيص لأول مرة ومع نقل القيد من وحدة لوحدة يجب أن يتم تركيب الملصق المرورى.





وأوضح أن الملصق يحتوى على 3 معلومات، مواصفات المركبة واللوحات المعدنية وصاحب السيارة وتقرأ عن بعد ومن أهم الفوائد التي لم يتكلم عنها أحد هي أن "الملصق الإلكترونى يجعلك تحصل على المخالفة على الهاتف ودفع نصف الحد الأدنى بدلا من دفع ضعف الحد الأدنى كاملا خلال 3 أيام".





وتابع: يستطيع المواطن أن يعرف قيمة المخالفات ولا يتم استيقافه على الطرق السريعة ويستطيع الدفع عن طريق وسائل الدفع، موضحا أن مشروع القانون مازال في مجلس النواب.