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رياضة

تامر عبدالحميد: فاروق جعفر مطالب بالاعتذار للشعب.. ولا بد من قرار حاسم من الوطنية للإعلام.. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:31 ص
تامر عبدالحميد
تامر عبدالحميد
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حسن العمدة
قال تامر عبدالحميد، لاعب نادي الزمالك السابق، إن تصريحات فاروق جعفر، لها تأثيرات سلبية على قطبي الكرة المصرية قبل مواجهات نصف نهائي دوري الأبطال.


وأضاف تامر عبد الحميد ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، أن فاروق جعفر مطالب بالاعتذار لشعب مصر بسبب تصريحاته الأخيرة.


ووجه تامر عبدالحميد، عتابًا لمقدم البرامج في قناة الزمالك، في حلقة فاروق جعفر، مؤكدًا أن مقدم البرامج كان يعلم أن تصريحات فاروق جعفر تحمل إساءة للكرة المصرية.


وأوضح قائلا: "لا بد من قرار حاسم من اللجنة الوطنية للإعلام ضد تصريحات فاروق جعفر".

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