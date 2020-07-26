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فن

ريم مصطفى: أحب التنوع لإظهار مواهبي الفنية

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
قالت ريم مصطفى إنها تحب جميع الألوان الدرامية والأدوار التي جسدتها خلال مشوارها الفني.


وأضافت لـ صدى البلد، أنها أحبت تجربة الكوميديا في مسلسل الوصية مع أكرم حسني، والأكشن الذي تخوضه الآن من خلال مسلسل شديد الخطورة الذي يعرض على أحد المنصات الإلكترونية.


وتابعت أنها لا تحب شخصية بعينها، ولكنها تحب التنوع وإظهار مواهبها.


ويعرض لـ "ريم" حاليا مسلسل شديد الخطورة على إحدى المنصات الإلكترونية، بطولة أحمد العوضي، هادي الجيار، حسني شتا، خالد كمال، محمود حجازي، رياض الخولي، وإخراج حسام علي.


يأتي المسلسل بعد نجاح مؤلفه محمد سيد بشير في خطف الأنظار بعمله الدرامي الرمضاني "فرصة تانية" مع ياسمين صبري، الذي أثار جدلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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