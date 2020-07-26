ضياء السيد عن إليو بادجي: لبسنا في حيطة.. فيديو

أشاد ضياء السيد لاعب الأهلي والمنتخب السابق بـ محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي خلال ودية الفريق أمام سموحة، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة.









وأكد ضياء السيد في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت 2 " أن كهربا يقدم أداء رائعا مع الأهلي على الرغم من إيقافه عن مباريات الدوري، حيث إن لديه رغبة قوية في تطوير مستواه.









وأضاف أن محمد شكري وعربي بدر نجما ناشئين الاهلي سيمثلان إضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة













إما عن اليو بادجي قال ضياء السيد إنه يتوقع رحيله قريبا عن الفريق لضعف مستواه، مضيفا: "اللاعب لبسنا في حيطة، ولا أتوقع أن يصبر فايلر المدير الفني للفريق عليه".









وأضاف أنه يتمنى عودة وليد ازارو المعار لـ الاتفاق السعودي، حيث إنه مهاجم رائع بجانب مروان محسن.









وأشار إلى أن مسؤولي الاهلي سيحاولون بقاء أحمد فتحي على الرغم من توقيعه لـ بيراميدز لعدم وجود بديل مناسب له داخل الفريق.