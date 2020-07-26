AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ضياء السيد عن إليو بادجي: لبسنا في حيطة.. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:18 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
أشاد ضياء السيد لاعب الأهلي والمنتخب السابق بـ محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي خلال ودية الفريق أمام سموحة، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة. 


وأكد ضياء السيد في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت 2 " أن كهربا يقدم أداء رائعا مع الأهلي على الرغم من إيقافه عن مباريات الدوري، حيث إن لديه رغبة قوية في تطوير مستواه.


وأضاف أن محمد شكري وعربي بدر نجما ناشئين الاهلي سيمثلان إضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة



إما عن اليو بادجي قال ضياء السيد إنه يتوقع رحيله قريبا عن الفريق لضعف مستواه، مضيفا: "اللاعب لبسنا في حيطة، ولا أتوقع أن يصبر فايلر المدير الفني للفريق عليه". 


وأضاف أنه يتمنى عودة وليد ازارو المعار لـ الاتفاق السعودي، حيث إنه مهاجم رائع بجانب مروان محسن. 


وأشار إلى أن مسؤولي الاهلي سيحاولون بقاء أحمد فتحي على الرغم من توقيعه لـ بيراميدز لعدم وجود بديل مناسب له داخل الفريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الرياضة.. مروان محسن باق في الأهلي.. ستاندر لياج يحسم موقفه من بن شرقي.. نجم الإسماعيلي يطالب بإلغاء الدوري

بين آه ولأ.. صفقات الأهلي والزمالك الحائرة في الميركاتو الصيفي

الأهلي يعلن عن نسر مباراة الفريق الودية أمام سموحة

ترشيحاتنا

مش جديد عليه.. أسامة خليل لـ صدى البلد: فاروق جعفر أهان الكرة المصرية

نجوم في محكمة الأسرة.. ابن مفاجئ لـ أحمد الفيشاوي.. وخلع حسين فهمي

راجع نفسه.. إبراهيم حسن يرد على تصريحات فاروق جعفر ..فيديو

تسجيل نادر.. توفيق الدقن يعترف: أكره شخصية الباز أفندي لهذا السبب

البابا تواضروس: عودة الصلاة بالكنائس 3 أغسطس

بـ روج أحمر.. رضوى الشربيني تستعرض جمالها على إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا رحمة.. إهانات وهجوم قاس على فتاة صماء بسبب الكمامة| فيديو

تعرف على سعر مرسيدس AMG GT Black Series 2021 الخرافية.. صور

طريقة تحضير آيس كريم آبل باي.. خطوة بخطوة