خبير: البطل الحقيقي في الإصلاحات الاقتصادية المواطن

قال الخبير الاقتصادي علي الإدريسي، إن هناك جهودا اقتصادية كبيرة مبذولة، مضيفا أن البطل الحقيقي في الإصلاحات الاقتصادية هو المواطن نفسه.









وأضاف الإدريسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "رأينا بعض الدول عانت من نقص في المواد الغذائية والطبية وغيرها والحمد لله لم نصل لهذه الدرجة في مصر، فاقتصاد مصر بخير وهذه رسالة طمأنة للمواطنين".









ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن مبادرة تحفيز الاستهلاك، فائدتها تعود على التاجر والمواطن والدولة، وتأتي بعد فترة ركود طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد.









وأشار إلى أن العوائد التي تعود على الدولة من المبادرة هو زيادة المبيعات، وبالتالي الاستفادة من الخدمات الإنتاجية وعودة كلمة صنع في مصر بسرعة بعد فترة ركود.



