مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة بـ جبال الألب

لقي 4 أشخاص مصرعهم، إثر تحطم طائرة في جبال الألب.





وذكرت الشرطة السويسرية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن الضحايا مواطنين اثنين سويسريين وآخرين نمساويين تتراوح أعمارهم بين 46 و66 عاما.





وأوضح البيان أن أحد الشهود أبلغ الشرطة بعد أن شاهد الطائرة وهي تهبط في منطقة "جليتشيرسبيتز"، وهي شق بالوادي بطول 3 آلاف و 63 مترا في كانتون فاليه بالقرب من الحدود الإيطالية.



