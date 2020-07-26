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أخبار العالم

مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة بـ جبال الألب

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:41 ص
تحطم طائرة بـ جبال
تحطم طائرة بـ جبال الألب
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أ ش أ
لقي 4 أشخاص مصرعهم، إثر تحطم طائرة في جبال الألب. 

وذكرت الشرطة السويسرية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن الضحايا مواطنين اثنين سويسريين وآخرين نمساويين تتراوح أعمارهم بين 46 و66 عاما.

وأوضح البيان أن أحد الشهود أبلغ الشرطة بعد أن شاهد الطائرة وهي تهبط في منطقة "جليتشيرسبيتز"، وهي شق بالوادي بطول 3 آلاف و 63 مترا في كانتون فاليه بالقرب من الحدود الإيطالية.

وأشار إلى أن رجال الإنقاذ عثروا على القتلى الأربعة، فيما نشرت الشرطة صورة تظهر حطام الطائرة فوق حافة صخرية على نهر جليدي منحدر، موضحا في الوقت نفسه أن سبب الحادث قيد التحقيق الآن.
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