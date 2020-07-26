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أخبار البلد

العودة التدريجية .. الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل مواعيد عمل المطاعم والمقاهي

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:38 ص
عمل المطاعم والمقاهي
عمل المطاعم والمقاهي
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أ ش أ
نشرت الجريدة الرسمية، السبت، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعديل مواعيد عمل المقاهي والمطاعم والكافيتريات والمحل التجارية والحرفية، وكذا آليات تنظيم المؤتمرات والمعارض.


وبحسب القرار، تعدل ساعات استقبال الجمهور (الجلوس) بالمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة لتصبح من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، على ألا تزيد نسبة الإشغال عن 50% من الطاقة الاستيعابية، مع الالتزام بجميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.


ونص القرار على أن تعدل مواعيد استقبال الجمهور بالمحل التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية (المولات) لتصبح من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً، مع الالتزام بجميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.


كما نص القرار على أن يُسمح بتنظيم المؤتمرات والاجتماعات بالمنشآت الفندقية الرخصة من وزارة السياحة والآثار وغيرها من الأماكن المرخص لها بذلك، بشرط الالتزام بالمسافات الآمنة وعدم زيادة أعداد المتواجدين في هذه المؤتمرات والاجتماعات عن خمسين فردًا كحد أقصى، على أن يتم ذلك في القاعات التي تتسع لمائة شخص على الأقل أو ما يزيد عن ذلك، مع الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات الواقية وطبقًا للضوابط التي تقررها الجهات المختصة.


وبحسب القرار، يتم تطبيق كل ما سبق اعتبارًا من غدٍ الأحد، بينما يستمر تطبيق باقي أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 الخاص بالعودة التدريجية للأنشطة الاجتماعية لحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه وفي هذا القرار للمتابعة لتقدير الموقف.
كما نص القرار على أن تبدأ الإجراءات اللازمة لتنظيم المعارض اعتبارًا من أول شهر أكتوبر المقبل، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة في حينه، وطبقًا للضوابط التي تقررها الجهات المختصة.
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