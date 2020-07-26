حجز تذاكر العيد .. تعرف على مواعيد القطارات اليوم الأحد

طرحت هيئة السكة الحديد القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال فترة عيد الأضحى، فى الفترة ابتداءً من 25 يوليو الجارى حتى 12 أغسطس المقبل، بجانب قطارات جداول التشغيل اليومى الطبيعية، مع إتاحة مقاعدها للحجز قبل السفر بـ 24 ساعة فقط.









ويستعرض صدى البلد مواعيد القطارات المتاحة للحجز غدًا سواء التشغيل اليومى أو قطارات عيد الأضحى الإضافية التى تنطلق اليوم الأحد.









قطار رقم 808 – يقوم من المنصورة الساعة 3:40 ويصل القاهرة 6:45.





قطار رقم 584 القطار يقوم من محطة طلخا الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:25 ثم يتحرك للإسكندرية.





قطار رقم 810 يقوم من محطة سكة حديد محلة روح ،ويصل القاهرة في الساعة 8:15.





قطار رقم 948 يقوم من محطة طلخا الساعة 5:35 ويصل القاهرة الساعة 8:25.





قطار رقم 1914 – ينطلق القطار من المنصورة الساعة 6:25 ويصل القاهرة الساعة 8:45.





قطار رقم 1202:تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.55.





قطار 1108:وتنطلق رحلاته من الإسكندرية الساعة 3.30، وتنتهى فى القاهرة الساعة 7.10 .





قطار رقم 4:تنطلق رحلته من طنطا الساعة 6.15، وتنهي فى محطة القاهرة الساعة 7.50 .





قطار رقم 588:وتنطلق رحلاته من الإسكندرية الساعة 4.30، وتنهي فى طنطا عند الساعة 6.45.





قطار 920 – ينطلق القطار من الاسكندرية، في تمام الساعة 20.45 ويصل طنطا المحطة النهائية 22.40.





قطار رقم 518:تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 21.15 من الاسكندرية، و يصل طنطا فى تمام الساعة 23.10.





قطار رقم 1204:تنطلق رحلة القطار من الاسكندرية، فى تمام الساعة 21.25، ويصل طنطا 23.25.





قطار 934: تبدأ رحلة القطار في التحرك فى تمام الساعة الـ 22.15 ويصل القاهرة.





قطار رقم 1918: يبدأ القطار في التحرك من الاسكندرية فى تمام الـ22.30 من محطة الإسكندرية، وينهي القطار رحلته في طنطا.





قطار رقم 89:

القطار مكيف درجة ثانية وأولى، وينطلق من محطة سكة حديد أسوان في تمام الساعة 21:05 يصل محطته النهائية في القاهرة في تمام الساعة 11.00.





قطار رقم 989 مكيف

تتحرك رحلة القطار من محطة أسوان جنوب محافظات الصعيد في الساعة 23:00 ويصل القاهرة في الساعة 11:35.





قطار رقم 91:

تبدأ رحلة القطار في التحرك من محطة سكة حديد السد العالي في الساعة 22:40 ويصل القطار المميز للقاهرة في الساعة 14:50.





قطار رقم 833:

القطار المميز يبدأ التحرك من محطة أسوان في الساعة 12:10 ويصل القاهرة في تمام الساعة 16:50.





قطار رقم 163:

قطار مميز يبدأ تحركه من أسيوط في الساعة 22:00 ويصل القاهرة في الساعة 3:35.





قطار رقم 2007

القطار درجة فئة VIP، وينطلق من أسيوط في تمام الساعة 23:05 ويصل محطة رمسيس في القاهرة في الساعة 3:55.









مواعيد قطارات عيد الأضحى الإضافية









1- قطارات مكيفة

الدفع بـ 8 قطارات مكيفة بينها 4 ذهاب و4 عودة وتضم قطار رقم 1934 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:15 مساءً ليصل محطة أسوان 8:50 صباحًا، وقطار رقم 1935 مكيف محافظات يتحرك من محطة أسوان 10:30 مساءً ليصل محطة القاهرة 11:10 صباحًا.





- قطار رقم 1936 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة 11:15 مساءً ليصل محطة أسوان 12:00 ظهرًا، وقطار رقم 1937 مكيف محافظات يتحرك من محطة أسوان 7:30 مساءً ليصل محطة القاهرة 7:55 صباحًا، وقطار رقم 1938 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة 6:50 مساءً ليصل محطة أسوان 7:20 صباحًا ويقوم يومى 30 و31 يوليو الجارى فقط.

- قطار رقم 1939 مكيف محافظات يتحرك من محطة أسوان 9:40 مساءً ليصل محطة القاهرة الساعة 10:30 صباحًا ويقوم يوم 29 يوليو الجارى فقط، وقطار رقم 1940 مكيف محافظات يتحرك من محطة الإسكندرية 9.50 مساء ليصل أسوان 1.35 ظهر اليوم التالى على أن يقوم يوم 28 يوليو الجارى فقط، وقطار مخصوص مكيف يقوم من محطة أسوان 9.40 مساء ليصل الإسكندرية 1.25 ظهر اليوم التالى على أن يقوم هذا القطار يوم 6 أغسطس فقط.





2- قطارات مميزة (عادية)

-4 قطارات مميزة (عادية) وقطار رقم 2202 مميز يتحرك من محطة القاهرة 9:15 صباحًا ليصل محطة أسوان 10:50 مساءً.









- قطار رقم 2203 مميز يتحرك من محطة أسوان 8:50 صباحًا ليصل محطة القاهرة 9:50 مساءً، وقطار رقم 2204 مميز يتحرك من محطة القاهرة 3:20 عصرًا ليصل محطة أسوان 4:25 فجرًا، وقطار رقم 2205 مميز يتحرك من محطة أسوان 9:50 مساءً ليصل محطة القاهرة 2:25 ظهرًا.









3- "4 قطارات عادية تقوم لأهالى النوبة والاتحاد النوعى والجعافرة ونادى أبو الريش بالإسكندرية"



