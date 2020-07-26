محافظ الغربية: هيكلة الدولاب الإداري لخدمة المواطنين .. ولا تهاون مع المقصرين

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، ضرورة هيكلة دولاب العمل الإداري الداخلي بالمراكز والمدن والأحياء لتقليل الروتين والبيروقراطية، تماشيا مع خطة الدولة وتوجهاتها بالاستثمار الأمثل للإمكانات البشرية، وبما يحقق حسن سير العمل.





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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه مساء اليوم بمكتبه بحضور نائبه الدكتور أحمد عطا ، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة ، وحسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا .







