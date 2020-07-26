علي جمعة: حلق الشعر وقص الأظافر سنة للمضحي وليس فرضا.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن النبي الكريم أرشدنا كما في حديث أم سلمة رضى الله عنها فيقول النبي "من كان له ذبح يذبحه ، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا حتى يضحي".





وأضاف، جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن هذا الحديث اختلف فيه العلماء فذهب فيه الإمام أبو حنيفة والشافعي إلى القول بأن من كان يضحي فيتشبه بالحاج على سبيل الثواب والنافلة فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من ضفره.





وتابع: الإمام مالك يرى بالكراهة والإمام أحمد ابن حنبل تشدد في ذلك فقال بالحرمة في الأخذ من الشعر والاظافر للمضحي.





وأشار إلى أن المفتي به أن هذه المسألة في إطار السنة والفضيلة فقط وهو رأي الأحناف والشافعية، منوها أن كثيرا من الناس يشددون ويضيقون ويفتون بالتحريم.





وأوضح، أن الحلق أو الأخذ من الأظافر قد يكون ثقيلا على بعض الناس فلهم أن يأخذوا من أفتى بأن هذه المسألة سنة.