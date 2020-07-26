الأرض عطشانة .. علي جمعة: 7 مليارات جنيه تكلفة الحج في مصر والأولى التصدق بها .. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن من المقرر للمصريين في الحج كل عام 70 ألف حاج، وإذا ضربنا هذا الرقم في 100 ألف جنيه، فيكون الناتج على الأقل 7 مليارات جنيه وهو تكلفة رحلات الحج لجميع حجاج مصر.









وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن هناك الكثير من المتضررين من أزمة كورونا، لعدم دوران عجلة الحياة وإغلاق العالم، منوها أن قطاعات كبيرة تضررت من هذه الأزمة قائلا "الأرض عطشانة ومحتاجة تتروي".









وأشار إلى أنه من الأولى أن نتعاون ونخرج تكلفة الحج لسداد الديون وستر الناس وإطعام الطعام فموارد الخير كثيرة وأبوابه مفتوحة والوقت الحالي الناس حاجتهم ازدادت وتحتاج إلى الدعم ومد يد العون.



