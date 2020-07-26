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فن

اليوم .. الجمهور يلتقى فريق فريبيانو فى ساقية الصاوي

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
يحيى الفريق الشبابى "فريبيانو" حفلًا غنائيًّا فى ساقية الصاوى اليوم في الساعة السابعة مساءً.

فريبيانو – Free Biano فريق غنائى، وسُمى بذلك نسبة إلى ما يقدمه الفريق من موسيقى حرة ومختلفة حيث من المعروف أن كلمة بيانو بالإنجليزية Biano   وليس  Piano وتم تغيير الحرف B نسبة إلى ما يُقدم من اختلاف موسيقى.

كانت ساقية الصاوى أعلنت منذ قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلتين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة لإستيعاب أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة لتحقيق ربح مادى معقول، وتم تجهيز قاعة النهر بالساقية لإستقبال الحفلات بنظام 25% حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص.

يذكر أن وزارة الثقافة حددت عددا من الإجراءات الاحترازية التى يجب مراعتها واتباعها عند حضور حفلات موسيقية أو مسرح تتمثل فى الإلتزام بالمرور من أجهزة التعقيم الذاتى، وكذلك قياس درجات الحرارة لكل الحضور، وإرتداء الكمامة، والحفاظ على المسافات الأمنة لتطبيق التباعد الإجتماعي فى أماكن الجمهور، والالتزام بالملصقات الإرشادية الموجودة على الأرض للامتثال لقواعد التباعد الإجتماعي.
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