اليوم .. الجمهور يلتقى فريق فريبيانو فى ساقية الصاوي

يحيى الفريق الشبابى "فريبيانو " حفلًا غنائيًّا فى ساقية الصاوى اليوم في الساعة السابعة مساءً.





فريبيانو – Free Biano فريق غنائى، وسُمى بذلك نسبة إلى ما يقدمه الفريق من موسيقى حرة ومختلفة حيث من المعروف أن كلمة بيانو بالإنجليزية Biano وليس Piano وتم تغيير الحرف B نسبة إلى ما يُقدم من اختلاف موسيقى.





كانت ساقية الصاوى أعلنت منذ قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلتين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة لإستيعاب أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة لتحقيق ربح مادى معقول، وتم تجهيز قاعة النهر بالساقية لإستقبال الحفلات بنظام 25% حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص.



