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فن

بصور من فتاة المصنع .. ياسمين رئيس تحيي ذكرى رحيل المخرج محمد خان

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:09 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

حرصت ياسمين رئيس على إحياء ذكرى رحيل المخرج محمد خان.


ونشرت صور لها من فيلم فتاة المصنع الذي اخرجه الراحل عبر حسابها على تويتر وكتبت": فتاة المصنع، الله يرحمك يا استاذ".


ورحل المخرج محمد خان، يوم 26 يوليو 2016، عن عمر يناهز 74 عاما في أحد مستشفيات المعادي إثر تعرضه لأزمة صحية.


يُذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس مشاركتها في فيلم "لص بغداد"، ولاقت شخصيتها في الفيلم قبول الجماهير، وحقق الفيلم إيرادات عالية حيث يعتبر من أول الأفلام الكوميدية الأكشن لها.


وتواصل ياسمين رئيس تصوير دورها فى فيلم "جارة القمر" الذى تعود به للتعاون للمرة الرابعة مع زوجها المخرج هادي الباجوري.

بصور من فتاة المصنع .. ياسمين رئيس تحيي ذكرى رحيل المخرج محمد خان
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