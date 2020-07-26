منتصر الرفاعي تعليقاً على تصريحات فاروق جعفر: أنا ضد مقولة بطولات الأهلي كلها حرام

كشف منتصر الرفاعي الناقد الرياضي والصحفي بموقع صدى البلد، عن سبب اجتزاء وتحريف كلام فاروق جعفر لإقامة حملة ممنهجة ضد الزمالك.









وقال الرفاعي خلال تصريحاته على فضائية الزمالك، إن الذي اقتص الفيديو للكابتن فاروق جعفر فعل مثل هؤلاء الذين يقولون لا تقربوا الصلاة ويتركون باقي الآية القرآنية.









وأضاف الرفاعي، أن فاروق جعفر رمز كبير من رموز الزمالك ولا يمكن أن يقع في خطأ كما انتشر بهذه الطريقة عبر السوشيال ميديا.









وتابع الرفاعي: يوجد بعض المغرضين الذين يحاولون قتل شرف نادي الزمالك لإحياء العار، والتشكيك في بطولات القلعة البيضاء الحلال، وهم من اجتزأوا هذه الفيديوهات لملك النص.









وأشار الرفاعي إلى أن هناك في القارة السمراء فساد تحكيمي والكل يعلم ذلك، ولكن ليس معناه أن البطولات كلها حرام.









وأردف: أنا ضد مقولة بطولات الأهلي في إفريقيا كلها حرام، لا ليست كلها حرام، ولكن المارد الأحمر استفاد كثيراََ من أخطاء الحكام.







