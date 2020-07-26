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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا .. 4 خطوات لمسح بيانات هاتفك الأندرويد قبل بيعه.. وفيفو تطلق هاتف vivo Y51s بمعالج Exynos 880 5G

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:01 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


يصدر متجر تطبيقات جوجل Google Play مئات التطبيقات بشكل أسبوعى، في كل المجالات مثل تطبيقات الكاميرا والألعاب وتطبيقات حفظ الملفات وتطبيقات حماية الفيروسات وغيرها. 

يضطر العديد من الأشخاص إلى بيع هواتفهم الذكية لسبب أو آخر، ولكن عند مجرد التفكير في بيع هاتفك الذى تمتلك عليه كل بياناتك وصورك، وملفاتك يعد أمرا مرهقا. 


كشفت تسريبات أن ساعة Galaxy Watch 3 الذكية القادمة من سامسونج ستحصل على تطبيق سيتم إصداره على متجر تطبيقات جوجل Google Play Store وسيضم العديد من الميزات. 


كشفت تسريبات أن شركة وان بلس الصينية، ستطلق مجموعة هواتف رائدة قريبا تنافس مجموعة OnePlus 8 التى تم إطلاقها مؤخرا، وتم تصنيفها ضمن أفضل هواتف أندرويد. 


كشفت تقارير أن شركة Samsung سامسونج ستستخدم تقنيات جديدة وأجيال حديثة من أنواع الزجاج  المستخدم في شاشات الهواتف، لإنتاج هواتف مضادة للكسر والخدش. 


اشتكى عدد كبير من مستخدمى هواتف آيفون من وجود ثغرة في تطبيق الصور Instagram انستجرام، تسمح لمؤشر الكاميرا بفتحها والتقاط الصور والفيديو، دون القيام بفتحها أو استخدامها. 


واجه تطبيق مكالمات الفيديو Zoom زووم، العديد من المشكلات في الآونة الأخيرة، والتى تتعلق بتسريب خصوصية المستخدمين، واختراق خصوصيتهم في أثناء إجراء مكالمات الفيديو، وبعد أن زاد التطبيق بشكل كبير؛ أخذ في التراجع بشكل ملحوظ، ومؤخرا أطلقت فيسبوك ميزة مهمة لتطبيقها Messenger Rooms لتقضى بدورها على تطبيق Zoom ومشكلاته.  

يعانى نظام التشغيل  Windows 10 ويندوز 10 من العديد من المشكلات التى ظهرت في الآونة الأخيرة، حتى أن بعضها اعترفت به شركة مايكروسوفت، ولكن كشفت الشركة عن أداة جديدة تسمى Eye Contact، ستقوم بمساعدة المستخدمين أثناء إجراء مكالمات الفيديو.  


كشفت أحدث التسريبات حول هاتف سامسونج القادم Galaxy M51، الذي سيأتي ضمن فئة الهواتف المتوسطة، سيضم إعداد كاميرا خلفية رباعية دقة العدسة الرئيسية 64 ميجابكسل.


تتسابق شركات تصنيع الهواتف الذكية الصينية، لإنتاج نوع جديد من الأجهزة الذكية التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إلا وهي الهواتف الذكية المخصصة للألعاب، وتتنافس كلا من المؤسسات الكبرى على تقديم هاتف بأداء قوى ومواصفات جديدة لحصول على اهتمام اللاعبين بمنتجتها.


أبدى محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة شركة كتاليست ومؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أسفه من آلية تعامل المستخدمين المصريين مع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، فى الوقت الذى توظف فيه مجتمعات أخرى تلك التقنيات لتوليد آلاف الوظائف وفرص الدخل، وتُحقق نجاحات اقتصادية وتجارية واسعة، فضلا عن غزوها أسواقا عالمية بارزة وتصدرها لقائمة الفاعلين فى عالم التقنية والاقتصاد الرقمى.


تمتلك العديد من أجهزة شركة آبل مثل هواتف الآيفون والآيباد خاصية Face ID وهى مستشعر بصمة الوجه، التى تقوم بتأمين الخصوصية للمستخدمين عند استخدام أجهزتهم، ولكن لا توجد هذه الخاصية في أجهزة كمبيوتر Mac ماك، وكشفت تسريبات أن الأجهزة القادمة من  Mac ماك  ستأتى بخاصية Face ID، الأمر الذى يعد تحولا كبيرا في صناعة أجهزة الكمبيوتر. 


شاركت شركة تكنوموبايل العلامة التجارية الرائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية إحدى شركات مجموعة "ترانشن " العالمية، في يوم التوظيف الافتراضي المفتوح الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية لتوفير فرص عمل للشباب المصري على عدد من الوظائف بالشركة. 


يمنح برنامج داخلي في جوجل يعرف باسم Android Lockbox، موظفي الشركة إمكانية الوصول إلى معلومات حول كيفية تفاعل مستخدمي أندرويد مع التطبيقات والخدمات الشائعة المنافسة لجوجل، وفقا لتقرير صادر من موقع The Information.


اطلقت شركة Vivo فيفو الصينية هاتفها vivo Y51s رسميا لأول مرة بمعالج Exynos 880 5G من سامسونج والذى يدعم تكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصالات 5G


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