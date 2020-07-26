أخبار العلوم والتكنولوجيا .. 4 خطوات لمسح بيانات هاتفك الأندرويد قبل بيعه.. وفيفو تطلق هاتف vivo Y51s بمعالج Exynos 880 5G

تتسابق شركات تصنيع الهواتف الذكية الصينية، لإنتاج نوع جديد من الأجهزة الذكية التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إلا وهي الهواتف الذكية المخصصة للألعاب، وتتنافس كلا من المؤسسات الكبرى على تقديم هاتف بأداء قوى ومواصفات جديدة لحصول على اهتمام اللاعبين بمنتجتها.





أبدى محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة شركة كتاليست ومؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أسفه من آلية تعامل المستخدمين المصريين مع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، فى الوقت الذى توظف فيه مجتمعات أخرى تلك التقنيات لتوليد آلاف الوظائف وفرص الدخل، وتُحقق نجاحات اقتصادية وتجارية واسعة، فضلا عن غزوها أسواقا عالمية بارزة وتصدرها لقائمة الفاعلين فى عالم التقنية والاقتصاد الرقمى.