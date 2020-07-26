سيول وبرق ورعد .. طقس مضطرب في المدينة المنورة

تشهد السعودية هطول أمطار غزيرة فى العديد من محافظتها وخاصة المدينة المنورة والحرمين الشريفين.









وتداول رواد السوشيال ميديا فيديو لتعرض المدينة المنورة لأمطار غزيرة وبرق ورعد وتلبدت السماء بالغيوم.









وهطلت الأمطار على أحياء محافظة الطائف والمراكز التابعة لها، وتركزت غزارة الأمطار وسط المحافظة، فيما سالت إثرها العديد من الأودية المعروفة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهطول الأمطار مستمرًا.









كانت الجهات المعنية، نبهت إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.