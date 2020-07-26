محمد رمضان ينشر فيديو لأغنية انت جدع

نشر محمد رمضان فيديو جديدا عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من خلال خاصية الاستورى.





وظهر محمد رمضان في الفيديو وهو يؤدي اغنيته: "انت جدع".



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وحققت أغنية تيك توك لـ محمد رمضان، نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة بعد عدة أيام من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".









وقدم محمد سامى ومحمد رمضان مسلسل "البرنس" فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا، وشارك فى بطولة العمل نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، محمد علاء، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، رحاب الجمل، أحمد داش، سلوى عثمان وأحلام الجريتلى، علاء زينهم وتأليف وإخراج محمد سامى.