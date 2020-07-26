تويوتا تكشف عن ياريس 2021 مع تغييرات جذابة



وتتميز تويوتا ياريس الجديدة 2021 بشبك سفلي للجيل القديم من سيارات كامري كما تحمل السيارة في واجهتها مصابيح ضباب وأخرىLED بأضواء نهارية مع خيارات لمقاس الإطارات تتنوع بين 14 و15 و16 بوصة.







تظهر تويوتا ياريس 2021 رسميا محتفظة بمحركات ياريس في الموديل الأخير مع طرح خيارين للمحركات الاولي بسعة 1.3 لتر بقوة 98 حصان مع عزم دوران أقصى 123 نيوتن.متر، والثاني بسعة 1.5 لتر وبقوة 106 حصان وعزم دوران أقصى 140 نيوتن.متر، ويمكن الاختيار ما بين ناقل حركة يدوي من خمس سرعات أو ناقل حركة CVT.



ولم تكشف تويوتا حتى الان عن سعر ياريس فيس ليفت الجديدة ولكنها ستكون بسعر أكثر من 52.800 ريال وهو السعر الحالي للسيارة موديل 2020.





كشفت شركة تويوتا اليابانية الرائدة في مجال السيارات عن طراز ياريس 2021 فيس ليفت مع تغييرات أضافت جاذبية على الشكل الخارجي للسيارة.وقال موقع "RushLane" الخاص بأخبار السيارات أن تويوتا أطلقت سيارة ياريس 2021 فيس ليفت في الفلبين تحت اسم "فيوس".