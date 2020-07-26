أمل العوضي توضح حقيقة اتهامها بالنصب

ردت الفنانة الكويتية أمل العوضي على الاتهامات التي لاحقتها عبر السوشيال ميديا بشأن إخلالها ببنود عقد اعلان افتتاح معرض وعدم رد المبلغ المتفق عليه من أحد المنسقين يدعى "حاتم"، نافية تمامًا صحة هذه الاتهامات، مؤكدة أنها هي من تم استغلالها وكادت تتعرض للنصب، معربة عن توجهها لمقاضاة جميع الحسابات التي تداولت الخبر بدون أدلة.









وقالت العوضي في رسائل لها عبر "سناب شات"، إنها هي من تم استغلالها وكادت تتعرض للنصب، معربة عن توجهها لمقاضاة جميع الحسابات التي تداولت الخبر بدون أدلة.









وأضافت: "هناك كلام متداول عبر السوشيال ميديا من شخص يدعى حاتم بأني استوليت على أمواله، هذا الكلام عار تماما من الصحة، وسأقاضي الأشخاص مطلقي هذه الإشاعة ومدعيها أيضًا".









وتابعت: "أنا مو مضطرة أبرر لأحد.. لكن الواقعة باختصار.. اتفقنا على معرض راح يكون في مكة المكرمة .. ومشيت بالاتفاق وأعلنت ذلك بدل المرة مرتين .. وأنت حطيت بوسترات وسوقا بإسمي".







