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مرأة

سعر بودي سوت اليسا في أغنية صاحبة رأي

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:32 ص
اليسا
اليسا
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أسماء عبد الحفيظ

ظهرت الفنانة إليسا ببودي سوت فى كليب أغنية جديدة بعنوان "صاحبة رأي"، وظهرت ببودي سويت ماركة skims وبلغ سعره 1000 جنيه.

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وحققت الأغنية ملايين المشاهدات بمجرد طرحها، وحازت إعجاب جمهور اليسا العريض.

وتقول كلماتها :"أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه.. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".


أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف .. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف .. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".

اليسا اليسا
اليسا اليسا
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