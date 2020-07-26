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رياضة

الدوري الإنجليزي .. موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل والقنوات الناقلة

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:28 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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عمرو ابوبكر
يختتم الدوري الإنجليزي الممتاز مبارياته اليوم، لموسم2019/ 2020، في مباراة  تحصيل حاصل لليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم الدولي المصري محمد صلاح صاحب اللقب هذا العام أمام منافسه نيوكاسل. 

ويحل ليفربول حامل اللقب على نيوكاسل، بالجولة 38 والأخيرة من البريميرليج.

ليفربول لديه 96 نقطة في صدارة جدول الترتيب، ونيوكاسل يحتل المركز 13 برصيد 44 نقطة.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل:
تنطلق المباراة في الخامسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل:
تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD3.
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