أحمد مجاهد: يجب ألا نتحامل على الحرس القديم في انتخابات الجبلاية

طالب المهندس احمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق بعدم الكيل بمكيالين والتحامل على المرشحين القدامي فى انتخابات مجلس إدارة الجبلاية القادم.





ويواجه الرباعي أحمد مجاهد وسيف زاهر وعصام عبدالفتاح وخالد لطيف شبح الاستبعاد من انتخابات الجبلاية القادمة فى حال إقرار بند الثماني من قبل الجمعية العمومية العادية.









قال المهندس أحمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: أرى الكثير من التحامل على المرشحين القدامى لمجلس ادارة الاتحاد رغم أن الحكم للجمعية العمومية تختار منهم من تراه صالحا.









وأضاف: على سبيل المثال من عمل مع المهندس هاني ابوريدة من قبل من القدامى مثل احمد شوبير أو مجدي عبد الغني أو محمود الشامي او كرم كردي وغيرهم.. رغم اختلافي مع بعضهم فإن أقدمهم أحدث من الكثير من رؤساء وأعضاء مجالس ادارات الاندية فأرجو الا نكيل بمكيالين.







