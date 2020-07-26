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منوعات

خُمس بيوت أمريكا محدودة المساحة .. العزل والتباعد الاجتماعي صعب التطبيق في المنازل الصغيرة

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:44 ص
منزل محدود المساحة
منزل محدود المساحة
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أ ش أ
كشفت دراسة أمريكية أن خمس منازل بالولايات المتحدة محدودة المساحة، مما يعيق تطبيق إجراءات العزل والتباعد الاجتماعي.

وأوضحت الدراسة أن الباحثين توصلوا إلى أن أكثر من 20% من الأسر في جميع أنحاء البلاد تفتقر إلى غرف نوم وحمامات كافية للسماح لشخص يعاني من فيروس كورونا المستجد بالعزل، وهذا يغطي ربع السكان تقريبًا.

وأكدت أن ظروف السكن تعد أحد الأسباب التي أدت إلى تعرض الأمريكيين لأضرار بالغة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

من جانبها، قالت الدكتورة تاليا شوارتز، أخصائية الأمراض المعدية في مستشفى جبل سيناء في مدينة (نيويورك): "هذا لا يؤثر على الجميع بنفس الطريقة".. مضيفة أنه من الصعب على أي عائلة أن تمنع انتشار الفيروس التاجي في الأسرة، مؤكدة على أن الأمر أكثر صعوبة إذا كنت تعيش في ظروف مزدحمة.

وأشارت إلى أن نصيحة خبراء الصحة بشأن عزل أفراد الأسرة المرضى تبدو منطقية، لكن يمكن أن يكون محبطًا للأشخاص الذين لا يملكون مساحة للقيام بذلك .
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