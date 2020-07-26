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أخبار البلد

أهم الأخبار.. سيول ورعد في المدينة المنورة.. لا للتحرش مباردة من تيك توك برعاية المشاهير للتصدي للظاهرة.. والمفتي السابق يطالب بإنفاق أموال الحج في الخير

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:00 ص
سيول ورعد في المدينة
سيول ورعد في المدينة المنورة
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محمد شحتة
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، ونرصد أبرزها في التقرير التالي:

احتفلت إحدى الممرضات بتعافي مسن من فيروس كورونا، داخل مستشفى الباجور بمحافظة المنوفية.

قال عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إن فاروق جعفر قائد النادي السابق، لوث سمعة مصر، بالتصريحات التي أدلى بها مؤخرا.
نشرت الفنانة روان بن حسين صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، داخل حمام سباحة. 

دشن تطبيق التواصل الاجتماعى الشهير تيك توك والأكثر تحميلًا فى العالم بالشهر الماضي #لا_للتحرش للتصدي لهذه الظاهرة، بالاستعانة بالمشاهير والمؤثرين فى المجتمع لتشجيع الجميع على مواجهته بكل حسم.

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن من المقرر للمصريين في الحج كل عام 70 ألف حاج، وإذا ضربنا هذا الرقم في 100 ألف
جنيه، فيكون الناتج على الأقل 7 مليارات جنيه وهو تكلفة رحلات الحج لجميع حجاج مصر.


تشهد السعودية هطول أمطار غزيرة فى العديد من محافظتها وخاصة المدينة المنورة والحرمين الشريفين.

أفادت مصادر عسكرية بتعرض قاعدة الوطية الواقعة تحت سيطرة مليشيات الوفاق ومرتزقة تركيا لغارات جوية أمس السبت، من قبل طيران مجهول.

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