أهم الأخبار.. سيول ورعد في المدينة المنورة.. لا للتحرش مباردة من تيك توك برعاية المشاهير للتصدي للظاهرة.. والمفتي السابق يطالب بإنفاق أموال الحج في الخير

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، ونرصد أبرزها في التقرير التالي:





احتفلت إحدى الممرضات بتعافي مسن من فيروس كورونا، داخل مستشفى الباجور بمحافظة المنوفية.





قال عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إن فاروق جعفر قائد النادي السابق، لوث سمعة مصر، بالتصريحات التي أدلى بها مؤخرا.