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أخبار البلد

عبر 8 رحلات.. 1250 عالقا مصريا يغادرون الكويت إلى 4 محافظات

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:00 ص
1250 عالقا مصريا
1250 عالقا مصريا يغادرون الكويت إلى 4 محافظات
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أ ش أ
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الأحد، عن مغادرة 1250 من العالقين المصريين في الكويت إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية؛ وذلك عبر 8 رحلات جوية.


وأوضحت "الطيران المدني" الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت 4 رحلات على متنها 625 راكبا إلى القاهرة، ورحلتين على متنهما 290 راكبا إلى سوهاج، ورحلة على متنها 190 راكبا إلى الإسكندرية، وأخرى على متنها 145 راكبا إلى أسيوط.


وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران المصرية العالمية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة العربية - مصر، وشركة فلاي ايجيبت، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، وسركة اير كايرو، بواقع 3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لشركة الخطوط الجوية الكويتية، ، ورحلة واحدة لكل من شركة طيران العربية - مصر، وشركة طيران المصرية العالمية وشركة فلاي ايجيبت.


وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أعلنت أمس مغادرة 1895 من العالقين المصريين في الكويت إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والأقصر؛ وذلك عبر 12 رحلة جوية.
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