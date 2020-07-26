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أخبار البلد

هل تشكل الطائرات الورقية خطرا على خطوط الشبكة الكهربائية؟

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:10 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
ينصح جهاز مرفق الكهرباء المواطنين بعد السماح لأبنائهم باللعب بالطائرات الورقية قرب خطوط الكهرباء حفاظا على أرواحهم.

وأوضح الجهاز عبر صفحته الشخصية على مواقع التوصل الاجتماعى فيس بوك أن الطائرات الورقية لا تشكل خطرا على خطوط الكهرباء بقدر ما تشكل خطرا على مستخدميها.

وأضاف أن استخدامها بالقرب من أسلاك الضغط العالى قد يؤدى إلى تشابكها وبالتالى قد يصاب المواطن بصعق كهربائى.

وأشار الجهاز إلى أن الطائرات الورقية قرب خطوط الكهرباء لا تشكل خطرا على مستخدميها فقط وإنما لها أضرار على الشبكة أيضا، وقد تلقت شركات توزيع الكهرباء عدة شكاوى بتكرار الأعطال نتيجة تشابك الطائرات مع أسلاك الكهرباء، لذلك أصدرت بعض المحافظات قرارات بمنع استخدام الطائرات الورقية.
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