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تكنولوجيا

لفترة محدودة.. احصل على هذه التطبيقات لهواتف آيفون مجانا

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:59 ص
هاتف آيفون
هاتف آيفون
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شيماء عبد المنعم
يبحث كثيرون من مستخدمي الهواتف الذكية، عن التطبيقات والألعاب المجانية على منصات التطبيقات الإلكترونية التابعة لأنظمة التشغيل التي تعمل بها أجهزتهم، ومن بين هذه المتاجر الرقمية متجر التطبيقات المملوك لشركة أبل المسمى آب ستور App Store.


وفيما يلي نستعرض لكم قائمة بأسماء التطبيقات والألعاب المدفوعة على نظام التشغيل هواتف آيفون التابع لشركة أبل ios، والتى ستكون متاحة مجانا وبالكامل لفترة محدودة لجميع مستخدمي هواتف آيفون، حيث يمكن تحميل اللعبة أو التطبيق مجانا خلال الأربع وعشرون ساعة المقبلة.




1. Status Saver: يعد هذا التطبيق مكملا لمزايا خدمة واتساب الشهيرة، حيث يمكنك استخدام لتنزيل وحفظ حالات الواتساب الخاصو بجهات اتصالك (يمكنك تحميله من هنا).


2. Quick Cleaner: يمكنك استخدام هذا التطبيق لتنظيف مساحة التخزين الخاصة بهاتفك الآيفون، حيث يساعدك على مسح الأسماء والصور والفيديوهات المكررة بجهازك (يمكنك تحميله من هنا).


3. Habit Tracker: يساعدك هذا التطبيق الذي يعمل كماسد شخصي لك، على تنظيم مهامك اليومية وتتبع العادات الجيدة في حياتك، ومساعدتك على الوصول إلى أهدافك التي تخطط لها، (يمكنك تحميله من هنا).


4. Coco Tule: تستطيع باستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي AI، التي يقدمها لك هذا التطبيق قص وتعديل وتغيير خلفية الصور الخاصة بك بمنتهي السهولة والسرعة خلال خطوتين فقط ، (يمكنك تحميله من هنا).


5. My Sketch: باستخدم هذا التطبيق يمكنك تحويل صور فوتواغرفية إلى اسكتشات مرسومة بالألوان أو القلم الرصاص، تستطيع تحويل صورتك في ثواني إلى 20 نوعا مختلفا من الرسومات بجودة عالية،  (يمكنك تحميله من هنا).


6. ABC Fonts: يعد هذا التطبيق هو أسهل طريقة للحصول على خطوط مخصصة في أي تطبيق للتراسل مثل واتساب وإنستجرام وسناب شات، (يمكنك تحميله من هنا). 
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