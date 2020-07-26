محمد جاد: الحكومة تولى أهمية لملف الصناعة بإصرار غير مسبوق

قال الإعلامى محمد جاد، إن أى شيء يكتب عليه صنع فى مصر فهو فخر لنا أمام دول العالم، وخاصة إن كانت الجودة والخامة عالية.





وأضاف الإعلامى محمد جاد، خلال تقديمه برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن الدولة المصرية تبذل مجهودا كبيرا لتصنيع وتصدير منتج محترم يليق بها فى الخارج.





وأشار إلى أنه لا بد من العمل والتكاتف معًا حتى لا نيأس، منوها إلى أنه لا يوجد شيء صعب أو مستحيل طالما هناك جدية وإصرار و أن مصر تستحق أن يلف اسمها العالم بشعار صنع فى مصر، لافتا إلى أن جهود مصر ظاهرة على أرض الواقع.



