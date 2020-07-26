القوى العاملة تعلن تعيين 37 شابًا بالأقصر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الأقصر 37 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة"كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، كما تم استخراج عدد 208 شهادة قيد.





تلقى الوزير تقريرًا بذلك من مدير المديرية عبده هاشم، أوضح فيه أن المديرية قامت بمتابعة صرف الدفعة الثانية من المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة التى أقرها الرئيس السيسي خلال شهر يونيو الماضى ، من خلال 57 منفذًا على مستوى المحافظة موزعين 17 فرعا للبنك الزراعي المصري ، و 40 فرعا لهيئة البريد خلال الفترة من 21 حتى 26 يونيو 2020 .





كما تلقت المديرية 11 شكوى عمالية تم تسوية 5 منها وديًا ، وإحالة 3 شكاوى للمحكمة العمالية ، وتم حفظ الباقي ، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 88 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية .























