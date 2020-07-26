4231 منتجا.. انطلاق مبادرة ما يغلاش عليك بخصومات 20%.. فيديو

انطلقت اليوم الأحد المبادرة الرئاسية "ما يغلاش عليك"، وتشمل الأجهزة المنزلية والإلكترونية بخصومات تصل إلى 20% بهدف تحفيز الاستهلاك المحلى، فى 1178 متجرا .





قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إن مبادرة "ما يغلاش عليك" تهدف إلى تحفيز الاستهلاك المحلى، وقد قامت الدولة المصرية بالإعداد بشأنها منذ فترة طويلة حتى قبل أزمة كورونا.





وأوضح الخبير الاقتصادى، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية DMC، أن مبادرة ما يغلاش عليك تتيح 4231 منتجا محليا فى 1178 متجرا بتخفيضات 20%، مشيرا إلى أن حجم استهلاك المجتمع المصرى منخفض منذ 3 أشهر نظرا لأزمة فيروس كورونا المستجد وهو ما ترتب عليه تراجع فى عجلة اللإنتاج بالمصانع.







ولفت الخبير الاقتصادى، إلى أن مبادرة ما يغلاش عليك تحقق مجموعة كبيرة من الأهداف ومنها توفير احتياجات السلع للمواطن بأسعار مخفضة خاصة مع شراء منتجات محلية تحفز الاستهلاك المحلى.