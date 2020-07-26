مستعد لفصل جديد .. تعليق أحمد إبراهيم على صورة له تشير لانفصاله عن أنغام

أثار الفنان أحمد إبراهيم، الجدل برسالة كتبها على صورة جديدة له نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من جلسة تصوير جديدة حول انفصاله عن زوجته أنغام.









وعلق أحمد إبراهيم على الصورة قائلا :" مستعد لفصل جديد "، وهو التعليق الذي قد يشير إلى أنه انفصل رسميًا عن أنغام، وسيبدأ صفحة جديدة في حياته.









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وكانت الخلافات بدأت بين أحمد إبراهيم وأنغام في شهر فبراير مارس الماضي عندما قام بنشر صورة لزوجته الأولى ياسمين عيسى برفقة أبنائه ووصفه بـ " بنت الأصول"، وهو الأمر الذي أزعج انغام كثيرا.





وعلى الفور، قامت أنغام بإلغاء متابعتها لأحمد إبراهيم على إنستجرام، والبدء في إجراءات الانفصال.



