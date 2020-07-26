القابضة للمياه: التوسع العشوائي فى البناء سبب أزمة نقص المياه بالمحافظات شديدة الكثافة.. ننتج 30 مليون متر مكعب من المياه يوميا.. واستمرار عمليات الإحلال للشبكات المتهالكة باستثمارات 2 مليار جنيه

- ممدوح رسلان:
- نسب إهدار مياه الشرب فى مصر ترجع لتهالك الشبكات والسلوكيات السلبية للمواطنين
- محافظتى الجيزة والشرقية الأكثر معاناة.. القابضة للمياه تنتهى من تسلم محطات جديدة لحل الأزمة
- 10 مليارات متر مكعب حجم استهلاكنا السنوي من مياه النيل لأغراض الشرب والاستهلاك المنزلى
تقوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بدور هام فى إدارة منظومة المياه بمصر، وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين، وإدارة محطات وشبكات المياه بجميع أنحاء الجمهورية.
وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن حجم الإنتاج اليومي من المياه يصل إلى نحو 30 مليون متر مكعب تقريبا من جميع المحطات العاملة على مستوى الجمهورية.
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وأوضح رسلان، فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن هناك بعض الممارسات السلبية التي تؤدي لفقد نسبة من المياه المنتجة، بعضها يتعلق بسلوكيات خاصة من المواطنين مثل رش المياه بالشوارع وغسيل السيارات بكميات كبيرة من الماء.
وأضاف أن غسيل سيارة واحدة يؤدي لهدر مياه تقترب من نصف متر مكعب من المياه، وهي كمية كبيرة للغاية، وذلك بخلاف الوصلات الخلسة والتعديات على مسار الشبكات.
وأوضح أن بعض الشبكات القديمة التي تهالكت جراء الزمن تتسبب في فقد كميات إضافية من المياه، وهو ما يتم حله حاليا بعمليات إحلال وتجديد مستمرة، حيث تم توفير موازنة لعمليات الاحلال والتجديد بنحو 2 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2020 /2021.
وأكد رئيس القابضة للمياه، أن استهلاك مصر من مياه النيل لأغراض الشرب ولاستهلاك المنزلي والخدمات يقدر بنحو 10 مليارات متر مكعب سنويا.
من ناحية أخرى، أكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة بدأت منذ مطلع العام المالى الجديد 2020 - 2021 فى أول يوليو، فى استلام بعض المشروعات من الهيئة القومية لمياه الشرب ومن الجهاز التنفيذي بجميع المحافظات.
وقال رسلان، فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، إن هذه المشروعات تساهم فى حل جزء كبير من مشكلات المناطق الساخنة التى تعانى من الانقطاعات المتكررة للخدمة بأغلب المحافظات.
وأوضح رئيس القابضة للمياه، أنه تم حل جزء كبير من المشكلات بـمحطات مياه جديدة تسلمنا بعضها بالفعل أو توسعات تم تنفيذها فى محطات قائمة بالفعل.
وأضاف أن أكثر محافظتين بهما مشكلات انقطاعات للمياه، ومناطق ساخنة حاليا هما الجيزة والشرقية، وتم بالفعل زيادة إنتاج نسبة كبيرة من المحطات بالمحافظتين، وجار عمل توسعات وإحلال وتجديد لجزء كبير من المحطات لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءتها.
وأشار إلى أن التوسعات الكبيرة فى البناء غير المخطط عقب ثورة يناير 2011، هى السبب الرئيسي فى تفاقم مشكلات المياه بهذه المناطق، ونسعى دائما لتوفير حلول للمواطنين حتى يتمكنوا من الحصول على خدمة جيدة.