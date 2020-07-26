القابضة للمياه: التوسع العشوائي فى البناء سبب أزمة نقص المياه بالمحافظات شديدة الكثافة.. ننتج 30 مليون متر مكعب من المياه يوميا.. واستمرار عمليات الإحلال للشبكات المتهالكة باستثمارات 2 مليار جنيه

، بدور هام فى إدارة منظومة المياه بمصر، وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين، وإدارة محطات وشبكات المياه بجميع أنحاء الجمهورية.

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وأوضح رسلان، فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن هناك بعض الممارسات السلبية التي تؤدي لفقد نسبة من المياه المنتجة، بعضها يتعلق بسلوكيات خاصة من المواطنين مثل رش المياه بالشوارع وغسيل السيارات بكميات كبيرة من الماء.











وأضاف أن غسيل سيارة واحدة يؤدي لهدر مياه تقترب من نصف متر مكعب من المياه، وهي كمية كبيرة للغاية، وذلك بخلاف الوصلات الخلسة والتعديات على مسار الشبكات.











وأوضح أن بعض الشبكات القديمة التي تهالكت جراء الزمن تتسبب في فقد كميات إضافية من المياه، وهو ما يتم حله حاليا بعمليات إحلال وتجديد مستمرة، حيث تم توفير موازنة لعمليات الاحلال والتجديد بنحو 2 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2020 /2021.









وأكد رئيس القابضة للمياه، أن استهلاك مصر من مياه النيل لأغراض الشرب ولاستهلاك المنزلي والخدمات يقدر بنحو 10 مليارات متر مكعب سنويا.





