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لتوفير فرص عمل.. التجارة: نقدم الدعم الكامل لكافة مشروعات الغزل والنسيج.. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:57 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك تعاوناً مشتركًا بين وزارتى التجارة وقطاع الأعمال لتحسين تجارة القطن والإنتاج، لافتة إلى أن مصر تعمل حاليًا على مواكبة التطورات على مستوى العالم.

وأضافت وزيرة التجارة فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه جار العمل على النهوض بصناعة الملابس الجاهزة ورجوعها لسابق عهدها وتوفير فرص عمل للكثير من الشباب فى هذا المجال، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده.

وتابعت أن المنظومة بشكل عام متكاملة ويتم التعاون فيها بشكل كبير ، مؤكدة أنه جار إتاحة التمويل لدعم المشروعات، منوهة بأن الدولة تنشئ 13 مجمعاً صناعياً على أعلى مستوى منهم مشروعات ومصانع خاصة بالغزل والنسيج.

وأوضحت أن صناعة الغزل والنسيج بشكل عام فى مصر متميزة جدًا على مدار السنوات ولكن حدث بها نوع من التباطؤ، وندعم شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص والمصانع والورش، من خلال تقديم الدعم الكامل لكافة المشروعات المتعلقة بالغزل والنسيج.

وأشارت إلى أنه يتم دعم الشباب وطاقاتهم فى تلك المشروعات من خلال تدريبهم ودعمهم كاملًا، مشددة على رغبة الدولة لعودة صناعة الغزل والنسيج لسابق عهدها مرة أخرى. 
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