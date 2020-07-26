وعي المواطن .. وكيل صحة الوادي يكشف سر تسجيل المحافظة صفر كورونا

أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بـ الوادي الجديد ، أن التزام المواطنين بالقرارات الوزارية والتزامهم بالإجراءات والتدابير الوقائية، والجهود المبذولة من قبل الأطقم الطبية في كافة المستشفيات، والتعامل السريع مع الإصابات كانت السبب الرئيسي في عدم تسجيل المحافظة أي إصابات خلال اليومين الماضيين.









وأضاف محروس في تصريح خاص لـ «صدى البلد»، أن مواطني المحافظة لديهم وعي صحي عال ، الأمر الذي أدى إلى انحسار فيروس كورونا وعدم رصد أي إصابات جديدة بفيروس كورونا علي مدار اليومين الماضيين بجميع مراكز المحافظة الإدارية الخمسة.





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وأكد محروس ، أنه تم انتهاء مدة العزل المنزلي لـ ١١٢ مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، وتعافي٧ حالات من المصابين وخروجهم من أقسام العزل بمستشفيات الفرافرة المركزي والداخلة العام، تسجيل حالة وفاة بمركز الداخلة (٦١ عاما).





من جانب آخر حذر اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم ، عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الوادي الجديد، من إقامة أي تجمعات بحفلات الزفاف والعزاء، حيث يتعرض المخالفين للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، ويمكن الإبلاغ عن المخالفين من خلال تخصيص الأرقام التالية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي بلاغات المواطنين (٠٩٢٢٩٢٦١٨٣ / ٠١٠١٤٨١٤٨٢٥)،



