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لجنة مكافحة كورونا: مصر ستصبح مركزاً لصناعة لقاح الفيروس في أفريقيا والعالم

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:59 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور ايهاب كمال، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد،  إن وزارة الصحة من المقرر أن تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن التفاصيل الكاملة بشأن متابعة جاهزية " فاكسيرا" لبدء تصنيع لقاح كورونا، وذلك بعد ثبوت فاعليته.

وأوضح  عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، خلال مداخلة هاتفية  عبر برنامج 8 الصبح بفضائية 8 الصبح، أن تصنيع مصر لقاح لعلاج  فيروس كورونا تتعدد فوائده الاستراتيجية والطبية، حيث تصبح مصر مركزا لصناعة لقاح فيروس كورونا  فى أفريقيا والعالم، مضيفا أن  العائد الاستراتيجى لمصر من انتاج مصل لعلاج فيروس كورونا سيشمل الحفاظ على الريادة المصرية حيث تكون المصدر الأساسى  لتصنيع لقاح كورونا فى افريقيا. 

وأكد أن هدف المنظومة الطبية المصرية ليس فقط تجاوز هذه الموجة  بل القضاء تمامأ على فيروس كورونا بلا رجعة .

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس السبت  عن خروج 933 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 32903 حالة.



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