استعدادا لامتحانات أغسطس المقبل.. انتهاء تطهير اللجان بمعهد الدراسات البيئية العليا بجامعة العريش

حيث تجرى الامتحانات، وفقا للمواعيد المحددة لكل كلية، وتتم على فترتين "صباحية ومسائية" مراعاة لعدم الازدحام وتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا لقرارات مجلس الجامعة وتعليمات المجلس الأعلى للجامعات.



