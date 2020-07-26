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تعليم

استعدادا لامتحانات أغسطس المقبل.. انتهاء تطهير اللجان بمعهد الدراسات البيئية العليا بجامعة العريش

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:04 ص
صدى البلد
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احمد صالح
يستعد معهد الدراسات البيئية العليا بجامعة العريش محافظة شمال سيناء، للانتهاء من التجهيزات الخاصة لبدء بامتحانات طلاب الدراسات العليا المقرر عقدها في شهر أغسطس المقبل.

وقال الدكتور عزت رائد مرزوق، عميد المعهد، إنه تم الانتهاء من تطبيق الإجراءات الاحترازية استعدادًا لبدء الامتحانات المقرر انطلاقها عقب انتهاء امتحانات سنوات التخرج بكليات الجامعة.

وتشمل الإجراءات، أعمال التطهير للجان الامتحانات قبل وبعد كل امتحان وفحص الطلاب بأجهزة القارئ الحراري وتحويل حالات الاشتباه لمستشفى العريش العام.

وأشار الدكتور عزت، إلى أنه تم تحديد عدد الطلاب داخل كل لجنة بواقع 15 طالبا وطالبة، للحد من اختلاطهم بالمواطنين خلال توجههم للامتحانات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما سيتم توزيع اللجان ما بين الحرم الجامعي بمدينة العريش، ومقر المعهد بقرية الخربة بمدينة بئر العبد، وفقا لمحل سكن الطالب تخفيفا عليهم مشقة السفر ومخاطر الطريق.

وأكد عميد المعهد، حرص إدارة المعهد على تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية للطلاب والمشرفين تنفيذًا لتوجيهات الدكتور حبش النادى رئيس الجامعة.

حيث تجرى الامتحانات، وفقا للمواعيد المحددة لكل كلية، وتتم على فترتين "صباحية ومسائية" مراعاة لعدم الازدحام وتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا لقرارات مجلس الجامعة وتعليمات المجلس الأعلى للجامعات.

وتضم جامعة العريش كليات هي: التجارة، والآداب، والعلوم الزراعة البيئية، والعلوم والتربية، والاستزراع المائي والمصايد البحرية والتربية الرياضية، والاقتصاد المنزلي ومعهد الدراسات البيئية.

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