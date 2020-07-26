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10 ملايين سيارة في أسبوع .. وزيرة التجارة تكشف شروط وكيفية تحويل المركبات البنزين إلى غاز .. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:03 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك مرحلة أولى لتحويل السيارات من بنزين إلى غاز وهى تحويل عربات الأجرة والميكروباص، لافتة إلى أنه يجب أن تكون قدرة المحرك الخاص بالسيارة لا تقل عن 75%، بالإضافة إلى بعض الاشتراطات الفنية الأخرى.


وأضافت وزيرة التجارة فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " إكسترا نيوز"، أن التحويل يكون تابع لمنافذ وزارة البترول، مشددة على أن هناك إقبالا شديدا من المواطنين على تحويل سياراتهم من بنزين إلى غاز، مشيرة إلى أنه تم تحويل حوالى 10 ملايين سيارة فى أسبوع واحد فقط.


وتابعت : "السيارات التى لا تصلح للتحويل هى السيارات المنتجة قبل عام 2000، كما أن العربات التى تعمل بالسولار لا يمكن تحويلها إلى  الغاز ويجب على صاحبها إحلالها.


وأوضحت أن أى شخص لديه سيارة لم يتعدى عمرها 20 سنة وتعمل بالبنزين وقدرة موتورها لا تقل عن 75% يستطيع أن يذهب إلى مركز تحويل السيارات التابعة لوزارة البترول لتحويلها.
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