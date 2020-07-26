الدوري الإيطالي.. روما يسعى لمواصلة انتصاراته أمام فيورنتينا





ويسعى فريق روما لمواصلة انتصاراته، بتحقيق الفوز على فيورنتينا في لقاء اليلة، بعد سحق سبال بـ 6 أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية.





ويطمح روما في إنهاء الموسم في المركز الرابع لضمان المشاركة في الدوري الأوروبي، بعدما فقد رسميا فرصة الظهور في دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.





في المقابل يطمح فيورنتينا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ذئاب روما، لمحاولة إنهاء الموسم في المركز الثامن، بعدما ضمن رسميا البقاء في الكالتشيو الموسم المقبل.





ويحتل روما المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد فيورنتينا في المركز الـ 11 بـ 43 نقطة.

يستضيف فريق روما نظيره فيورنتينا اليوم، الأحد، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة الـ 36، من مسابقة الدوري الإيطالي.