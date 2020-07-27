شاهد.. آراء المواطنين حول منع المحجبات من النزول للشواطئ بالبوركينى

انتشر خلال الأيام الماضية، جدلا كبيرا حول رفض نزول المحجبات الشاطئ أو حمام السباحة بالبوركينى، وذلك طبقا لقرارات بعض الفنادق والأماكن السياحية والسماح فقط بالبكيني.





لذلك قامت عدسة صدى البلد، بإجراء حوار مع المواطنين حول "ما رأيك فى منع بعض الفنادق بمنع المحجبات النزول للشواطئ بالبوركينى؟".





وقال مصطفى محمد: لا بد من وجود حرية شخصية لكل شخص يرتدى ما يناسبه.





وأشار كريم على: "المحجبات جزء من المجتمع ومن حقهم النزول فى أى شاطئ ومن المفترض لا يوجد تفرقة جميعنا نعيش فى نفس المجتمع".





وأضافت ريم عادل: لا يوجد فرق بين المحجبات وغير المحجبات، ويجب تغيير قرارات الفنادق حتى لا يوجد تمييز بين أحد.





وأكد سلامة إبراهيم، أن رفض المجبات النزول بالبوركينى هو شىء محزن، لأننا مجتمع إسلامى يجب أن تحصل المحجبة على حقوقها مثل غير المحجبة.





وتابعت سلمى عصام: مفيش حاجة تمنعها من النزول لأن البوركينى مصنوع من قماش مناسب لحمام السباحة وغير مضر زيه زى البكينى.