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وزير قطاع الأعمال: إحياء شركة النصر للسيارات وإنتاج 25 ألف سيارة سنويًا.. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:08 ص
وزير قطاع الاعمال
وزير قطاع الاعمال
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آيات أحمد
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه فى سبتمبر تم زيارة ثانى أكبر شركة سيارات فى السويد، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على إحياء مصنع النصر مرة أخرى لتصنيع سيارات، ولكن نظرًا لظروف جائحة كورونا تعطل المشروع قليلًا، موضحًا أنه ستنتهى الاتفاقيات قريبًا والتى تهدف لإنتاج 25 ألف سيارة فى السنة.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه من الممكن زيادتها إلى 50 ألفا فى حالة زيادة الطلب، مشيرًا إلى أن أكبر شركة سيارات فى مصر تنتج 18 ألف سيارة فقط، مشيرًا إلى أن شركة النصر توقفت فى عام 2009 وتم إعادتها مرة أخرى لأنها تعتبر مستقبل السيارات فى مصر.

وتابع أن السيارات الكهربائية تحتاج لوجود أماكن للشحن ومحطات عامة، وسيتم بالتنسيق مع وزيرى الكهرباء والتنمية المحلية، منوهًا أن السيارة تتحمل الأداء فى الشارع وستكون بنفس السرعة والامكانيات للسيارة العادية.

وأوضح أن السيارة ستوفر 8 آلاف جنيه لكل 10 آلاف كيلو سير بالسيارة، مشددًا على أن السيارة موفرة بشكل كبير .
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