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أسامة السعيد: الدبلوماسية المصرية لا تدخر جهدا فى التصدى لكافة التحديات الحالية

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:54 ص
أسامة السعيد - مدير
أسامة السعيد - مدير تحرير جريدة الأخبار
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شيرين عادل
قال أسامة السعيد،  مدير تحرير جريدة  الأخبار، إن أهم التحديات التى تواجه مصر فى الوقت الحالى هى الأزمة الليبية، وأزمة سد النهضة والأمن المائى. 

وأكد، خلال استضافته ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc ، أن الدبلوماسية المصرية والقيادة السياسية لا تدخر جهدا  فى التصدى لهذه التحديات بحكمة شديدة يتناسب مع دورها الداعم للسلام.

وأشار  إلى حرص الدولة المصرية على  حماية أمنها القومى بكافة الفرص المتاحة واللجوء إلى الشرعية الدولية.

ولفت إلى أن التنسيق مع دولة جنوب أفريقيا باعتبارها رئيس الاتحاد الافريقى أمر هام للغاية خاصة وأن الأخيرة قامت  بتقديم وجهات النظر المختلفة  فى قضية سد النهضة  بين الأطراف الثلاث مصر والسودان، وإثيوبيا.

وتابع أن تعزيز الدور الأفريقى أيضا فى الأزمة الليبية خاصة بعد تحول ليبيا لساحة صراع إقليمى ودولى للحفاظ على وحدة الأراضى الليبية. 
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