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وزيرة التجارة للشباب: اللي معندوش خبرة ولديه رغبة وقدرة على العمل هنساعده.. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:57 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة تتمتع بقدرات كبيرة في قطاع الغزل والنسيج، وتعمل على تطوير منظومة القطن من حيث الإجراءات الخاصة بتجارة القطن في الداخل، للوصول لمنظومة متكاملة.


وأشارت وزيرة التجارة، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن هناك تنسيقا بينها وبين وزارة قطاع الأعمال لجذب الشباب الراغبين في العمل، وتوفير تدريب متميز لهم في قطاع الغزل والنسيج.


وأكدت أن الدولة تقدم الدعم الكامل لمشروعات الغزل والنسيج، مشيرة إلى أن هناك 13 مجمع صناعي على مستوى 12 محافظة منهم مجمعات مخصصة لقطاع الغزل والنسيج، معقبة: "اللي معندوش الخبرة ولكن لديه الرغبة والقدرة على العمل سنساعده"، موضحة أنه يتم توفير تدريب للراغبين في العملة، ومكان للمشروع في المجمعات الصناعية.


وأوضحت أن صناعة الغزل والنسيج بشكل عام فى مصر متميزة جدًا ولكن حدث بها نوع من التباطؤ، وندعم شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص والمصانع والورش، من خلال تقديم الدعم الكامل للمشروعات المتعلقة بالغزل والنسيج.
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