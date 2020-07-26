لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.. محافظ قنا يتفقد لجان امتحانات الثانوية الفنية

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية لعدد من لجان إمتحانات الثانوية الفنية بمدينة قنا للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بها والاطمئنان من رؤساء اللجان على عدم وجود أي معوقات وتذليل أى عقبات تواجه الطلاب داخل اللجان.





رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية.





تفقد الداودى، عدد من مقرات اللجان هى "مدرسة قنا الثانوية الصناعية بنات بمدينة العمال- مدرسة قنا الثانوية الزراعة العسكرية بالصالحية".





واطمأن محافظ قنا، على الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس كورونا و ا تباع النصائح الطبية للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب داخل وخارج اللجان.





وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الفنية لهذا العام يبلغ ٢٦ ألفا و٤٤٣ طالبا وطالبة موزعين على ١٠٥ لجان رئيسية تضم ١٨٠٠ لجنة فرعية، بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة عن ١٤ طالبا وفقا لما قررته وزارة التربية والتعليم تنفيذا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.





جدير بالذكر أن غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات التربية والتعليم يقوما بمتابعة امتحانات الثانوية الفنية لحظة بلحظة لرصد أي معوقات وتلقي الشكاوي والإخطارات أثناء سير الامتحانات والعمل على سرعة حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم تكليف رؤساء المدن والقرى بتقديم كل أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان وكذا الاهتمام بنظافة محيط مقرات اللجان.





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