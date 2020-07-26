تعقيم مستشفى عزل إسنا استعدادا لاستقبال المرضى.. صور

أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفى إسنا التخصصي للعزل الصحي في عن بدء إجراءات تعقيم وتطهير المستشفى، في اطار استعداداتها لعودة العمل بكل التخصصات وانضمامها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك طبقا للجدول الزمني الذي تحدده وزارة الصحة، وذلك إثر خروج آخر المتعافين سلبي المسحة للكورونا من العناية المركزة عقب استقرار حالتهم الصحية حيث يوجد 6 حالات بالعناية المركزة حاليا سلبي المسحة للكورونا. الأقصر عن





وأوضحت مدير مستشفى إسنا، أنه في هذا الإطار تم تعقيم وتطهير شامل لكل الأقسام الداخلية بالمستشفى قسم الباطنة وقسم النساء والتوليد وقسم الجراحة العامة وقسم العظام وقسم الأطفال، والحضانات والرعاية المركزة الجراحية ورعاية قسطرة القلب وقسم الغسيل الكلوي وقسم القلب وكذلك قسم العمليات والأفاقة وأخيرا قسمي الطوارئ والعيادات الخارجية التخصصية.









وتابعت: "ويتم تجهيز وتنظيم المكاتب الإدارية وسكن الأطباء والتمريض".



