AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعقيم مستشفى عزل إسنا استعدادا لاستقبال المرضى.. صور

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:52 ص
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس
أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفى إسنا التخصصي للعزل الصحي في الأقصر عن بدء إجراءات تعقيم وتطهير المستشفى، في اطار استعداداتها لعودة العمل بكل التخصصات وانضمامها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك طبقا للجدول الزمني الذي تحدده وزارة الصحة، وذلك إثر خروج آخر المتعافين سلبي المسحة للكورونا من العناية المركزة عقب استقرار حالتهم الصحية حيث يوجد 6 حالات بالعناية المركزة حاليا سلبي المسحة للكورونا. 

وأوضحت مدير مستشفى إسنا، أنه في هذا الإطار تم تعقيم وتطهير شامل لكل الأقسام الداخلية بالمستشفى قسم الباطنة وقسم النساء والتوليد وقسم الجراحة العامة وقسم العظام وقسم الأطفال، والحضانات والرعاية المركزة الجراحية ورعاية قسطرة القلب وقسم الغسيل الكلوي وقسم القلب وكذلك قسم العمليات والأفاقة وأخيرا قسمي الطوارئ والعيادات الخارجية التخصصية.


وتابعت: "ويتم تجهيز وتنظيم المكاتب الإدارية وسكن الأطباء والتمريض".

جدير بالذكر أن عدد حالات التعافي والخروج النهائي وصل إلى 1075 حالة تعافي وخروج نهائي، وأيضا أكثر من 16 ولادة قيصرية مسجلين أعلى نسب الشفاء وعمليات ولادة قيصرية على مستوى الجمهورية وبالتحديد مستشفيات العزل الصحي. 
تعقيم مستشفى عزل إسنا استعدادا لاستقبال المرضى.. صور
تعقيم مستشفى عزل إسنا استعدادا لاستقبال المرضى.. صور
تعقيم مستشفى عزل إسنا استعدادا لاستقبال المرضى.. صور
تعقيم مستشفى عزل إسنا استعدادا لاستقبال المرضى.. صور
تعقيم مستشفى عزل إسنا استعدادا لاستقبال المرضى.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من بين العتمة نور .. تعدد حالات الولادة بمستشفيات العزل في المحافظات

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 936 بمستشفى عزل إسنا

بعد تعافيهم من كورونا.. خروج 15 حالة من مستشفي عزل الأقصر.. صور

بمستشفى عزل إسنا.. شفاء 11 حالة وارتفاع حصيلة المتعافين إلى 976

26 متعافي من كورونا يغادرون عزل إسنا.. وارتفاع أعداد الشفاء إلى 1002 حالة

تكريم 57 ممرضا وممرضة من مصابي فيروس كورونا بالأقصر

ترشيحاتنا

تحرك ما قبل العاصفة .. ماذا تعني زيارة رئيس الأركان الأمريكي السرية لإسرائيل؟

بلاش اسكرين شوت.. عقوبة صارمة لمن ينشر أو يسجل للطرف الآخر

للتخلص من كورونا .. خبراء الصحة في بريطانيا يطالبون بمحاكاة سياسة التطهير المتبعة بالإمارات

للبيع بسعر خيالي .. سيارة مصرية كوبية عمرها 40 عاما من إنتاج النصر للسيارات

التموين تبدأ تفعيل مبادرة الرئيس لتحفيز الاستهلاك.. اليوم

4231 منتجا.. انطلاق مبادرة ما يغلاش عليك بخصومات 20%.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر 169 ألف جنيه.. طرح جلوري glory 330s موديل 2021 في مصر.. صور

في 20 دقيقة.. طريقة عمل بطاطس مشوية بالليمون

مستعد لفصل جديد .. تعليق أحمد إبراهيم على صورة له تشير لانفصاله عن أنغام