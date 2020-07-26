باحث في الشأن التركي: أردوغان قام بتوجيه الفائض المالى لدولته فى تدخلاته العسكرية الخارجية.. فيديو

قال الدكتور بشير عبد الفتاح ، الباحث المتخصص فى الشأن التركى، إن الرئيس التركى منذ توليه الحكم فى عام 2002 تبنى شعار " العزلة " والتركيز فقط على بناء دولته.





وأوضح الباحث فى الشأن التركى، خلال استضافته ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc، أن أردوغان توجه بعد فترة من توليه حكم تركيا لتوجيه الفائض المالى لدولته فى التدخلات العسكرية فى الخارج.





وأشار الدكتور بشير عبد الفتاح، إلى أن الرئيس التركى أردوغان قام بالتدخلات العسكرية الخارجية مستغلا فى ذلك الأمر حالة الفوضى التى أصابت مؤخرا عددا من الدول العربية.





ولفت إلى أن أردوغان قام باستغلال بعض الأراضى وانتهاك خصوصيتها للحصول على النفط والغاز وتوجه صوب شعار المغامرات العسكرية والحربية.





وتابع، الباحث المتخصص فى الشأن التركى أن تدخلات أردوغان العسكرية زاد من احتقان الشعب والبرلمان التركى ضده خاصة فى ظل استغلاله لموارد الاقتصاد التركى وإنفاقه على تدخلاته العسكرية فى شئون الدول الأخرى.